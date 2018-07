Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof verkündet am 16. Mai, ob der Bund die IP-Adressen von Besuchern seiner Internetseiten speichern darf. Dies teilte das Gericht nach der mündlichen Verhandlung am Dienstag mit. Der Bund will mit der Speicherung der IP-Adressen Hackerangriffe einfacher verfolgen können.

