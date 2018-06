Berlin (AFP) Die große Koalition will Bürgern schon ab einer Investitionssumme von 500 Euro staatliche Zuschüsse für Schutzmaßnahmen gegen Wohnungseinbrüche zahlen. "Wir haben heute vereinbart, dass es für Sicherungsmaßnahmen ab 500 Euro Kosten 20 Prozent Zuschuss gibt", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Dienstag in Berlin. Ab 1000 Euro Einsatz für Sicherungsmaßnahmen gebe es zehn Prozent. Bisher galt eine Mindestsumme von 2000 Euro.

