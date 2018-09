Kelsterbach (AFP) Nahe des Frankfurter Flughafens ist eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Die 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe war am Montag in einem Feld in Kelsterbach gefunden worden, wie die Polizei in Darmstadt am Dienstag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.