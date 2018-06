London (AFP) Die Überlegenheit des Westens in der Militärtechnologie lässt weiter nach, und die Volksrepublik China zieht in diesem Bereich beinahe gleich. Zu diesem Ergebnis kommt der am Dienstag veröffentlichte Jahresbericht des Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS) in London. Demnach war das offizielle chinesische Rüstungsbudget von 145 Milliarden Dollar (137 Milliarden Euro) für das vergangene Jahr 1,8 Mal höher als dasjenige von Japan und Südkorea zusammen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.