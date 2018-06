Lissabon (AFP) Im höchsten Gebäude Portugals, dem Sheraton-Hotel in Lissabon, ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden. Rund tausend Menschen mussten aus dem Hotel im Herzen der Hauptstadt in Sicherheit gebracht werden, wie Hoteldirektor Antonio Pereira der Zeitung "Diario de Noticias" sagte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.