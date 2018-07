Washington (AFP) Die USA haben den venezolanischen Vizepräsidenten Tareck El Aissami am Montag als Drogenhändler auf ihre schwarze Liste gesetzt. Tareck El Aissami, ein möglicher Nachfolger von Präsident Nicolás Maduro, ist nach Auffassung des US-Finanzministeriums an führender Stelle in den internationalen Drogenhandel seines Landes mit den USA verwickelt.

