Berlin (AFP) Vor dem Außenministertreffen der G20-Staaten am Donnerstag und Freitag in Bonn hat der deutsche Ressortchef Sigmar Gabriel (SPD) vor Isolationismus gewarnt. "Kein Staat der Welt kann die großen internationalen Probleme unserer Zeit alleine angehen", erklärte Gabriel am Mittwoch in Berlin. Dies wurde als Anspielung auf den Protektionismus- und Abgrenzungskurs von US-Präsident Donald Trump verstanden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.