Düsseldorf (AFP) Der Paketzusteller DPD steigt in das Geschäft mit der Lieferung frischer Lebensmittel ein. "Wir sind überzeugt davon, dass im Online-Lebensmittelmarkt enorme Potenziale liegen", sagte DPD-Geschäftsführer Andreas Reß dem "Handelsblatt". Das Unternehmen wird demnach zunächst in Deutschland exklusiver Paketzusteller für den Kochbox-Lieferdienst Hello Fresh des Berliner Internetunternehmens Rocket Internet.

