Brüssel (AFP) Nach den Irritationen durch Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Nato sieht Generalsekretär Jens Stoltenberg inzwischen ein klares Bekenntnis der Vereinigten Staaten zum Bündnis. Das am Mittwoch beginnende Nato-Verteidigungsministertreffen in Brüssel werde "eine Botschaft transatlantischer Einheit" aussenden, sagte Stoltenberg kurz vor Beginn. Eine starke Nato sei nicht nur gut für Europa, sondern auch für die USA.

