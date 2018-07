Paris (AFP) Die Bahngesellschaft Eurostar hat für ihre Züge von Paris nach London ein neues System zur elektronischen Gesichtserkennung eingeführt. "Testen Sie unsere brandneuen E-Gates", twitterte Eurostar am Mittwoch. Passagiere mit biometrischem Pass legen ihr Dokument an einer ersten Schleuse auf den Scanner. An einem zweiten Gate werden ihre Gesichtsmerkmale per Kamera mit dem Passfoto verglichen.

