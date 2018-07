Rangun (AFP) Den Mord an dem prominenten muslimischen Regierungsberater Ko Ni in Myanmar hat nach Angaben der Präsidentschaft des Landes ein früherer Armeeoffizier in Auftrag gegeben. Polizei und Militärgeheimdienst seien derzeit auf der Suche nach dem früheren Militär Aung Win K., der hinter dem Komplott stecke, teilte das Präsidentenbüro am Mittwoch mit. Der Auftrag zur Tötung von Ko Ni erging demnach im Juli.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.