Karlsruhe (AFP) Im Zuge ihrer Ermittlungen wegen Spionageverdachts gegen den türkisch-islamischen Moscheeverband Ditib hat die Bundesanwaltschaft am Mittwochmorgen Wohnungen von vier Geistlichen durchsuchen lassen. Bei den Razzien in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sollten "weitere Beweismittel" für die den Beschuldigten zur Last gelegten Taten gesichert werden, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Genauere Angaben zum Verlauf der Razzien machte sie zunächst nicht.

