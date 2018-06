Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass er zur Bekämpfung des Antisemitismus in den USA beitragen wolle. Auf die Frage eines Journalisten zur Zunahme antisemitischer Vorfälle seit seinem Wahlkampf sagte Trump am Mittwoch in Washington, er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um den "seit langem köchelnden Rassismus zu stoppen". Die Vereinigten Staaten würden sich in den nächsten Jahren stark verändern: "Sie werden viel Liebe sehen", sagte Trump.

