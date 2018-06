Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump verlangt nach Angaben seines Sprechers, dass Russland die Krim-Halbinsel an die Ukraine zurückgibt. Trump habe diese Forderung gegenüber Moskau "sehr klar gemacht", sagte Trumps Sprecher Sean Spicer am Dienstag vor Journalisten in Washington. Die russische Regierung müsse die "Gewalt in der Ukraine deeskalieren und die Krim zurückgeben".

