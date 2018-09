Hochfilzen (SID) - DONNERSTAG

DER WETTBEWERB: Einzel der Männer über 20 km (14.30 Uhr/ARD und Eurosport live)

DIE FAVORITEN: Martin Fourcade (Frankreich), Ole Einar Björndalen (Norwegen), Anton Schipulin (Russland)

DIE DEUTSCHEN STARTER: Simon Schempp (Uhingen), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Erik Lesser (Frankenhain), Benedikt Doll (Breitnau)

DER LETZTE DEUTSCHE WM-SIEG: Sven Fischer 1999 in Oslo

SO LIEF DIE WM 2016: Gold: Fourcade, Silber: Dominik Landertinger, Bronze: Simon Eder (beide Österreich)

SO LIEF OLYMPIA 2014: Gold: Fourcade, Silber: Lesser, Bronze: Jewgeni Garanitschew (Russland)

DER X-FAKTOR: Das Schießen. Weil im Klassiker ein Fehlschuss gleich mit einer Strafminute sanktioniert wird, müssen die Scheiben weiß werden. Ansonsten hat man keine Chance auf Edelmetall - es sei denn, man heißt Martin Fourcade.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Der Thüringer Erik Lesser holte die letzte wichtige deutsche Medaille im Einzel. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gab es Silber hinter Fourcade. Schempp konnte in seiner Karriere noch kein Einzel gewinnen.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Bei zwei Fehlern braucht man schon einen außerordentlich guten Tag auf der Strecke." (Simon Schempp über die Wichtigkeit einer guten Schießleistung im Einzel)