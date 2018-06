Berlin (AFP) Das Bundesjustizministerium von Minister Heiko Maas (SPD) zweifelt einem Pressebericht zufolge am geplanten pauschalen Schleierverbot für Beamtinnen, Soldatinnen und Richterinnen. Es bestehe ein "verfassungsrechtliches Risiko" für den vom Kabinett beschlossenen Entwurf, heißt es nach Angaben des Berliner "Tagesspiegels" in einem Schreiben des Ministeriums an Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU).

