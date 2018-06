Bonn (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat zum Auftakt des G20-Außenministertreffens in Bonn die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit hervorgehoben. Von dem Treffen solle "ein Signal" ausgehen in einer Zeit, "wo es doch sehr viele Bewegungen gibt, die versuchen sich abzuschotten, nationale Alleingänge zu machen", sagte Gabriel am Donnerstag. Zu der informellen Konferenz kamen am Nachmittag die Außenminister der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zusammen.

