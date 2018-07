Bonn (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat Russland aufgefordert, seinen Einfluss auf die prorussischen Separatisten in der Ost-Ukraine zugunsten einer Entspannung der Lage dort geltend zu machen. Dabei gehe es "um den vereinbarten Rückzug von Waffen von den Orten heftiger Konfrontation", hieß es am Donnerstag aus deutschen Delegationskreisen am Rande des G20-Außenministertreffens in Bonn. Gabriel war dort zu einem etwa einstündigen Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammengekommen.

