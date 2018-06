Istanbul (AFP) Die Razzien in Deutschland gegen mehrere Ditib-Imame wegen Spionageverdachts sind in der Türkei auf scharfe Kritik gestoßen. Der türkische Justizminister Bekir Bozdag verurteilte am Donnerstag die Durchsuchungen als "klaren Verstoß gegen internationale Abkommen und die deutsche Verfassung". Schließlich sei die Religions- und Glaubensfreiheit dort festgeschrieben, sagte der Politiker der regierenden AK-Partei dem Sender CNN Türk. Er warf den deutschen Behörden indirekt vor, unter dem Einfluss der Gülen-Bewegung zu handeln.

