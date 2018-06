Paris (AFP) Die Arbeitslosigkeit in Frankreich verharrt wenige Monate vor den Wahlen auf einem hohen Niveau. Im vergangenen Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 9,7 Prozent, wie das Pariser Statistikamt Insee am Donnerstag mitteilte. Das war ein Rückgang um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zu 2015. Allerdings gibt Insee die Fehlermarge mit 0,3 Prozentpunkten an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.