Kuala Lumpur (AFP) Nach dem Mord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in Malaysia hat die Polizei eine zweite Verdächtige festgenommen. Der malaysische Polizeichef Khalid Abu Bakar bestätigte die Festnahme einer weiteren Frau am Donnerstag, ohne zunächst Einzelheiten zu nennen. Bereits am Mittwoch war eine 28-jährige Frau im Besitz eines vietnamesischen Passes am Flughafen von Kuala Lumpur gefasst worden, wo Kim Jong Nam am Montag getötet wurde. Diese erste Verdächtige sollte am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.