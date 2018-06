Wien (AFP) Wegen des Verdachts auf Betrug und Korruption beim Verkauf von Kampfflugzeugen des Typs Eurofighter an Österreich geht die Alpenrepublik juristisch gegen Airbus vor. Das Verteidigungsministerium werde eine Klage gegen den europäischen Flugzeughersteller einreichen, sagte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Noch am Vormittag sollen demnach die Ergebnisse von Regierungsermittlungen rund um das umstrittene Geschäft aus dem Jahr 2003 vorgestellt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.