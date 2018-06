Karachi (AFP) Bei einem mutmaßlichen Selbstmordanschlag im Süden Pakistans sind am Donnerstag bis zu 35 Menschen getötet und 60 weitere verletzt worden. Wie aus Polizeikreisen verlautete, sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem Sufi-Schrein in der Stadt Sehwan in die Luft. Die Stadt liegt in der Provinz Sindh, rund 200 Kilometer nordöstlich der Provinzhauptstadt Karachi.

