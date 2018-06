Bonn (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich für den Ausbau der "strategischen Partnerschaft" zwischen Deutschland und China ausgesprochen. Gabriel äußerte sich laut Auswärtigem Amt am Donnerstagvormittag nach einem Gespräch mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi, mit dem er vor Beginn des informellen Außenministertreffens der G20-Staaten in Bonn zusammentraf. Das zweitägige G20-Treffen selbst beginnt am Nachmittag.

