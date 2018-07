Washington (AFP) Als Konsequenz aus der Affäre um die Russland-Kontakte seines Teams hat US-Präsident Donald Trump eine Untersuchung zur Weitergabe interner Regierungsinformationen an die Medien angeordnet. Er habe das Justizministerium angewiesen, diese Durchstechereien zu untersuchen, sagte Trump am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Weißen Haus. Diese Informationslecks seien "kriminell".

