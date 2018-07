Hochfilzen (SID) - FREITAG

DER WETTBEWERB: Staffel der Frauen über 4x6 km (14.30 Uhr/ARD und Eurosport live)

DIE FAVORITEN: Deutschland, Italien, Frankreich

DIE DEUTSCHEN STARTER: Vanessa Hinz (Schliersee), Maren Hammerschmidt (Winterberg), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Laura Dahlmeier (Partenkirchen)

DER LETZTE DEUTSCHE WM-SIEG: Hildebrand, Franziska Preuß, Hinz, Dahlmeier 2015 in Kontiolahti

SO LIEF DIE WM 2016: Gold: Norwegen (Solemdal/Birkeland/Eckhoff/Olsbu), Silber: Frankreich (Braisaz/Bescond/Chevalier/Dorin-Habert), Bronze: Deutschland (Preuß/Hildebrand/Hammerschmidt/Dahlmeier)

SO LIEF OLYMPIA 2014: Gold: Ukraine (Semerenko/Dschyma/Semerenko/Pidhruschna), Silber: Russland (Romanowa/Saizewa/Schumilowa/Wiluchina), Bronze: Norwegen (Horn/Eckhoff/Flatland/Berger), ... 11. Deutschland (Preuß/Henkel/Hildebrand/Dahlmeier)

DER X-FAKTOR: Die Geschlossenheit. Nur wenn alle vier Starterinnen ohne Patzer bleiben, ist eine Medaille drin. Eine Strafrunde könnte schon dramatische Folgen haben.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Drei Rennen, drei Siege - die DSV-Staffel hat in diesem Winter alle Weltcup-Staffeln gewonnen. Da sich zudem Überfliegerin Laura Dahlmeier in Höchstform befindet, ist eine Medaille praktisch Pflicht.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Gerade mit der Mannschaft haben wir sehr, sehr gute Chancen. Es würde mich sehr freuen, wenn wir da gemeinsam auf dem Podium stehen." (Dahlmeier über die Möglicheiten des deutschen Teams)