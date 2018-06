Hochfilzen (SID) - Ein deutsches Trio um Dreifach-Weltmeisterin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) startet bei den Titelkämpfen in Hochfilzen am Sonntag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) im Massenstart über 12,5 km. Neben Dahlmeier, die neben ihren Erfolgen in der Mixedstaffel, in der Verfolgung und im Einzel auch Silber im Sprint gewonnen hat, gehören Vanessa Hinz (Schliersee) und Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) dem 30-köpfigen Feld an.

Nicht dabei ist Maren Hammerschmidt (Winterberg), die im Gesamtweltcup den 20. Rang belegt. Sie fiel durch das komplizierte Raster, durch das bei Weltmeisterschaften das Teilnehmerfeld für den letzten Wettkampf der WM ermittelt wird.