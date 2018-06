Offenbach (AFP) Die Polizei in Offenbach sucht mit einer Großfahndung nach einem Mann, der am Freitagmorgen eine Frau niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt hat. Der Täter schoss die Frau auf offener Straße nieder, wie die Polizei in der hessischen Stadt mitteilte.

