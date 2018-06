Berlin (AFP) Der ungarische Film "On Body and Soul" hat den Goldenen Bären der 67. Berlinale erhalten: Die internationale Jury unter dem Vorsitz des niederländischen Regisseurs Paul Verhoeven kürte die Liebesgeschichte am Samstag zum besten Film. Der Finne Aki Kaurismäki bekam den Silbernen Bären für die beste Regie für seinen Streifen "The Other Side of Hope".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.