Cali (SID) - Die deutschen Teams haben beim Bahnrad-Weltcup in Cali die Teamsprints gewonnen. Bei den Männern siegten Robert Förstemann (Gera), Eric Engler (Cottbus) und Maximilian Dörnbach (Erfurt) im Finale vor Polen. Im Frauen-Wettbewerb setzten sich die London-Olympiasiegerinnen Kristina Vogel/Miriam Welte (Erfurt/Kaiserslautern) in der Vorbereitung auf die WM im April in Hongkong vor den russischen Weltmeisterinnen Daria Schmeleza/Anastasija Wojnowa durch.

Das Männer-Trio des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) demonstrierte im Finale seine Überlegenheit mit eineinhalb Sekunden Vorsprung. In der Qualifikation war das BDR-Team noch langsamer als Polen gewesen. Vogel/Welte siegten mit einem knappen Vorsprung von acht Hundertstelsekunden.