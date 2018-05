Hallein (SID) - Österreichs früherer Olympia-Turmspringer Nikola Stajkovic ist nach einer Trainingseinheit tot im Schwimmbecken des Landessportzentrums Hallein-Rif (Tennengau) gefunden worden. Die Polizei bestätigte den Tod des 57-Jährigen. Die Ermittler gehen als Ursache von einem Herzversagen des fünfmaligen Olympia-Teilnehmers, dessen lebloser Körper von Kindern im Wasser entdeckt wurde, aus.

Stajkovic war 1972 bei seiner Olympia-Premiere in München mit 13 Jahren nicht nur in seiner Heimat als "Wunderkind" gefeiert worden. Das beste Ergebnis seiner Olympia-Starts war 1980 in Moskau der siebte Platz im Turmspringen. In EM-Wettkämpfen waren Silber (1987) und Bronze (1981) vom Drei-Meter-Brett die größten Erfolg des weitgehend auf Hawaii ansässigen Salzburgers.