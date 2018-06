St. Moritz (SID) - DER WETTBEWERB: Slalom der Männer (9.45/13.00 Uhr, ARD und Eurosport live)

DIE FAVORITEN: Henrik Kristoffersen (Norwegen), Marcel Hirscher (Österreich), Alexander Choroschilow (Russland)

DIE STRECKE: "Corviglia". Start: 2240 m - Ziel: 2030 m - Höhendifferenz: 210 m - Länge: 726 m - Durchschn. Gefälle: 29 % - Max. Gefälle: 67 % - Min. Gefälle: 11 %

DIE DEUTSCHEN STARTER: Stefan Luitz (Bolsterlang), Felix Neureuther (Partenkirchen), Dominik Stehle (Obermaiselstein), Linus Straßer (München)

DER LETZTE DEUTSCHE WM-SIEG: Frank Wörndl 1987 in Crans Montana

SO LIEF DIE WM 2015: 1. Jean-Baptiste Grange (Frankreich), 2. Fritz Dopfer (Garmisch), 3. Neureuther, ... 10. Straßer, ... 17. Philipp Schmid (Oberstaufen)

SO LIEF OLYMPIA 2014: 1. Mario Matt (Österreich), 2. Hirscher, 3. Kristoffersen, 4. Dopfer. - ausgeschieden im 2. Lauf: Neureuther, Luitz

FERNSEHEN: ARD, 9.30 bis 10.30 Uhr und 12.55 bis 14.00 Uhr/Eurosport, 9.30 bis 10.45 Uhr und 13.00 bis 14.00 Uhr; Siegerehrung: Eurosport, 14.00 bis 14.15 Uhr

DER X-FAKTOR: Die Piste. Vor dem Zielstrich ist sie so flach, dass sich wohl erst dort das Rennen entscheiden wird. Wer dort nicht mehr beschleunigen kann, hat einen entscheidenden Nachteil.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Felix Neureuther hat im Sommer in einer Skihalle trainiert, um dort den flachen Zieleinlauf in St. Moritz zu simulieren.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Skifahren." (Neureuther nach der Beinahe-Katastrophe beim Riesenslalom am Freitag, als ein abgerissenes Kameraseil in den Zielraum fiel) (SID)