Hochfilzen (SID) - Die deutsche Männerstaffel um Schlussläufer Simon Schempp hat bei der Biathlon-WM in Hochfilzen erstmals seit sechs Jahren eine Medaille verpasst. Das Quartett mit Erik Lesser (Frankenhain), Benedikt Doll (Breitnau), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Schempp (Uhingen) lief am Samstag nach 4x7,5 km und acht Nachladern auf den vierten Rang. Gold ging an Olympiasieger Russland vor Frankreich. Auf die drittplatzierten Österreicher fehlten Deutschland 9,5 Sekunden.

"Wir haben heute leider am Schießstand wieder nicht überzeugt. Dann war die Lücke da", sagte Schempp in der ARD: "Wir waren zwar auf Tuchfühlung, aber für das Podium war das nicht gut genug. Ich habe noch mal alles gegeben, aber es hat leider nicht gereicht. Jetzt haben wir nur die Blechmedaille."

2011 war das DSV-Team in Chanty-Mansijsk auf dem siebten Platz gelandet. Den Titel hatte Deutschland zuletzt 2015 in Kontiolahti gewonnen, im Vorjahr gab es in Oslo Silber.

Auf die starken Russen um ihren deutschen Trainer Ricco Groß fehlten der Mannschaft des Deutschen Skiverbandes (DSV) am Samstag 29,6 Sekunden. Damit bleibt es vor dem Schlusstag der WM bei insgesamt sechs Medaillen (5xGold, 1xSilber) für Deutschland. Im Massenstart bleiben am Sonntag für Männer und Frauen noch weitere Chancen auf Edelmetall.