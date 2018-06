Düsseldorf (SID) - Fortuna Düsseldorf muss in der 2. Fußball-Bundesliga in den kommenden Spielen auf Adam Bodzek (31) verzichten. Der frühere Kapitän hat am Samstag beim 0:1 (0:1) bei der SpVgg Greuther Fürth einen Bruch eines Mittelhandknochens erlitten. Laut Verein wird der Defensivspieler für mehrere Wochen ausfallen.