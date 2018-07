Bagdad (AFP) Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vergewaltigen und foltern auch sunnitische Frauen: Wie die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) am Montag mitteilte, sind neben Jesidinnen im Irak auch Sunnitinnen von Missbrauch und Gewalt betroffen. Der sexuelle Missbrauch jesidischer Frauen ist bereits umfassend dokumentiert. Laut der Nichtregierungsorganisation sollen Dschihadisten auch sunnitische Frauen festgenommen, vergewaltigt und zwangsverheiratet haben, die aus der vom IS kontrollierten Stadt Hawidschah im Irak fliehen wollten.

