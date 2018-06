Riad (AFP) Trotz der strengen Restriktionen für Frauen in Saudi-Arabien werden künftig zwei Managerinnen wichtige Finanzunternehmen im Königreich leiten: Die Bank Samba teilte am Sonntag mit, neue Chefin werde Rania Mahmud Naschar. Die Managerin habe fast 20 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft und sei zudem geschult im Kampf gegen Geldwäsche. Bereits am Donnerstag hatte die Börse in Riad die Investmentbankerin Sarah al-Suhaimi zur Präsidentin des Verwaltungsrats ernannt.

