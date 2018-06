Moskau (AFP) Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen, Witali Tschurkin, ist überraschend gestorben. Tschurkin sei am Montag in New York gestorben, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Angaben zur Todesursache des 64-Jährigen machte das Ministerium nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.