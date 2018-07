Stockholm (AFP) Der schwedische Regierungschef Stefan Löfven hat sich "überrascht" von den Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump über Flüchtlinge in Schweden gezeigt. "Wir müssen alle unsere Verantwortung dafür übernehmen, dass wir die Fakten korrekt verwenden und jede Information überprüfen, die wir verbreiten", sagte Lövfen am Montag in Stockholm.

