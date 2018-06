Bamberg (SID) - Der deutsche Basketballmeister Brose Bamberg hat seinen fünften Pokalsieg teuer bezahlt. Der lettische Nationalspieler Janis Strelnieks erlitt im Finale des Top Four in Berlin gegen Bayern München (74:71) einen Bänderriss in der linken Schulter und fällt mindestens vier Wochen aus. Eine Operation ist nicht nötig.

Nationalspieler Elias Harris bekam im Halbfinale wieder Schmerzen im arthroskopierten Knie und muss ebenfalls eine Pause einlegen. Wie lange der Kapitän fehlen wird, ist unklar.