Frankfurt/Main (SID) - Bundesligist FC Ingolstadt hat Einspruch gegen die Zwei-Spiele-Sperre gegen Mathew Leckie eingelegt. Das teilte der Klub auf seiner Homepage am Dienstag mit. Der Australier war in der 81. Minute des Punktspiels bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag von Schiedsrichter Guido Winkmann (Kerken) des Feldes verwiesen worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte eine Sperre von zwei Spielen.

Nach dem erfolgten Einspruch wird es nun zu einer mündlichen Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht kommen.