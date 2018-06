Moskau (AFP) Der russische Fußballverband hat vor der Weltmeisterschaft in Russland im kommenden Jahr den ehemaligen Kapitän der Nationalmannschaft, Alexej Smertin, zum Anti-Rassismus-Beauftragten ernannt. Der ehemalige FC Chelsea-Spieler teilte am Dienstag mit, er werde sein Bestes tun, um in der Fußballgeschichte seines Landes "keinen Platz für Rassismus und Diskriminierung zu lassen".

