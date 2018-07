Marseille (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein) hat seinen ersten Sieg des Jahres auf der ATP-Tour gefeiert. Beim Turnier in der französischen Hafenstadt Marseille setzte sich der 26 Jahre alte Davis-Cup-Spieler in der ersten Runde gegen den Franzosen Jeremy Chardy mit 6:3, 7:5 durch. Im Achtelfinale trifft Struff auf Benoit Paire (Frankreich/Nr. 8) oder Daniil Medwedew (Russland).

Struff stand 2017 zum dritten Mal im Hauptfeld eines ATP-Turniers, erstmals stand ihm zum Auftakt kein Top-10-Spieler gegenüber. In Doha zu Jahresbeginn war er am Serben Novak Djokovic gescheitert, bei den Australian Open am Österreicher Dominic Thiem.

Der Weltranglisten-18. Alexander Zverev (Hamburg), neben Struff einziger weiterer deutscher Teilnehmer in Marseille, spielt am Dienstagabend als Nummer fünf der Setzliste in seinem Erstrunden-Match gegen den Franzosen Nicolas Mahut.