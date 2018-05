Mannheim (AFP) Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof hat die für Mittwochabend geplante Abschiebung eines Manns mit türkisch-afghanischer Staatsangehörigkeit nach Kabul gestoppt. Die beteiligten Parteien seien per Fax über die Entscheidung informiert worden, teilte das Gericht am Nachmittag in Mannheim mit. Es sei den Behörden vorläufig untersagt, den Mann wie geplant in die afghanische Hauptstadt auszufliegen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.