Essen (AFP) Der Industriekonzern Thyssenkrupp ist sein verlustträchtiges Stahlwerk in Brasilien endlich los. Der argentinische Ternium-Konzern übernehme die Stahlhütte CSA für 1,5 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Essen mit. Damit sei das "verlustreiche Amerika-Kapitel" beendet und ein "wichtiger Meilenstein beim Umbau" erreicht. Das Geschäft muss demnach noch von Wettbewerbsbehörden genehmigt werden und soll bis Ende September abgeschlossen sein.

