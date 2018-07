Brüssel (AFP) Die EU-Kommission fordert einen stärkeren Einsatz der Mitgliedstaaten für gesundes Essen in Schulen. In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht warnen Experten vor der steigenden Anzahl übergewichtiger Kinder. Demnach wiegen schätzungsweise 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in der EU zu viel, fünf Prozent leiden an Fettleibigkeit. Eine ausgewogene Ernährung in den Schulen könne einen Beitrag leisten, diese Zahlen zu senken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.