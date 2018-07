Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat glanzlos das Achtelfinale der Europa League erreicht. Sechs Tage nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel in Griechenland reichte den Königsblauen im Zwischenrunden-Rückspiel gegen PAOK Saloniki ein 1:1 (1:1). In der heimischen Arena brachte Alessandro Schöpf (23.) die Schalker in Führung, Saloniki kam durch ein Eigentor von Matija Nastasi? (25.) zum Ausgleich.