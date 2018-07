Johannesburg (AFP) Nach einer Welle fremdenfeindlicher Übergriffe hat die südafrikanische Regierung zu einem Ende der Gewalt gegen Ausländer aufgerufen. Er appelliere an alle Südafrikaner, "Äußerungen und Handlungen zu unterlassen, die ausländerfeindlich sind", sagte Innenminister Malusi Gigaba am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. In den vergangenen zwei Wochen waren Dutzende Häuser von Ausländern in Brand gesteckt oder geplündert worden.

