Atlanta (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder ist von seinem Team Atlanta Hawks für ein Spiel in der nordamerikanischen Profiliga NBA gesperrt worden. Dies teilten die Hawks am Freitag mit.

Schröder hatte es versäumt, sich nach der Pause anlässlich des NBA-Allstar-Games rechtzeitig zurückzumelden. Schröder war zwischenzeitlich in Deutschland, wo er sich am vergangenen Wochenende in Berlin das Top Four um den deutschen Pokal angeschaut hatte.

"Dennis hat eine wichtige Rolle in unserem Team gespielt und war maßgeblich am Erfolg in dieser Saison beteiligt", sagte Atlantas Trainer Mike Budenholzer. Der Coach monierte aber: "Wir waren enttäuscht, dass er nicht wieder rechtzeitig beim Team war. Das haben wir mit ihm diskutiert."

Schröder muss damit im Heimspiel am Freitagabend gegen die Miami Heat pausieren, wird dann aber am Samstagabend bei den Orlando Magic wieder auflaufen.