London (AFP) Der US-Flugzeugbauer Boeing will in Großbritannien seine erste Europa-Fabrik bauen. In dem geplanten Werk im nordenglischen Sheffield sollen Technologiekomponenten für die neue Generation verschiedener Flugzeugtypen hergestellt werden, wie Boeing am Freitag mitteilte. Das Unternehmen will demnach mehr als 20 Millionen Pfund (23 Millionen Euro) investieren und ab kommendem Jahr mit der Besetzung der dort vorgesehenen 30 Arbeitsplätze beginnen.

