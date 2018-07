Genf (AFP) Die UNO hat die Verurteilung des israelischen Soldaten Elor Asaria wegen der Tötung eines schwer verletzten Palästinensers als zu milde kritisiert. Eine 18-monatige Haftstrafe "für eine so schwerwiegende Menschenrechtsverletzung ist inakzeptabel", sagte die Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Ravina Shamdasani, am Freitag in Genf. Die UNO sei "zutiefst erschüttert" über die "zu milde Strafe". Asaria habe einen unbewaffneten Mann getötet, von dem keinerlei Gefahr ausgegangen sei.

